Más de 40 sectores de Guayaquil registraron acumulación de agua durante este fin de semana

Más de 40 sectores de Guayaquil registraron acumulación de agua luego de las intensas lluvias y tormentas eléctricas ocurridas durante el fin de semana, provocando además el colapso de un muro tras un deslizamiento de tierra en Puerto Santa Ana. Las precipitaciones también generaron inundaciones en otros cantones de la provincia del Guayas, donde 13 cuerpos hídricos permanecen desbordados a causa del temporal. Un reportaje de Camila Guevara