Guayaquil registró 20 veces más lluvias por El Niño y más de 100 inundaciones en una semana

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño mantienen en alerta a Guayaquil, ciudad que ha recibido 20 veces más precipitaciones en comparación con años anteriores, dejando más de 100 eventos por acumulación de agua y 66 propiedades afectadas en apenas una semana. Frente a este escenario, las autoridades locales atienden las emergencias y ejecutan labores preventivas, mientras Emapag inspeccionó los accesos vulnerables e instaló barandas y barreras de protección ante la previsión de nuevos aguaceros. Un reportaje de Ever Moreira