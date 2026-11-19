Harold Burbano cuestionó falta de gerencia en Quito y propone ejecutar un plan de 500 obras

Harold Burbano, candidato a la Alcaldía de Quito, señaló que las últimas administraciones municipales han puesto en pausa el desarrollo de la capital debido a la falta de una adecuada gerencia en la ciudad. Durante su pronunciamiento, el postulante expuso los ejes de su propuesta de gestión, destacando la implementación de un plan de 500 obras destinadas a reactivar la infraestructura y los servicios de la urbe.