Ataque armado contra grupo de personas Mucho Lote 2 dejó varios heridos

Un ataque armado registrado la noche de este miércoles 18 de noviembre en el sector de Mucho Lote 2, en el norte de Guayaquil, dejó como saldo múltiples personas heridas. Según el reporte preliminar, sujetos armados llegaron al sitio y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de ciudadanos que se encontraba libando en la vía pública antes de darse a la fuga, mientras los heridos fueron trasladados a distintas casas de salud; moradores advirtieron que hace dos semanas ocurrió un hecho similar y las primeras hipótesis policiales apuntan a que los atacantes buscaban a integrantes de grupos de delincuencia organizada. Un reporte de Paula Kunh