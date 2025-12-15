Actualizada: 15 dic 2025 - 11:03
Compartir
Hogares ecuatorianos comienzan a decorar el nacimiento navideño
Conoce el origen y significado de esta tradición que marca la llegada de la Navidad
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 15 dic 2025 - 11:03
Compartir
Conoce el origen y significado de esta tradición que marca la llegada de la Navidad