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Un hombre fue asesinado por dos sujetos en motocicleta en Quito

El hecho violento ocurrió la noche del jueves; la víctima habría alertado a su esposa que lo seguían. Un reportaje de Karen Haro