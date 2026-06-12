Actualizado: 12 jun 2026 - 14:28
Compartir
Un hombre fue asesinado por dos sujetos en motocicleta en Quito
El hecho violento ocurrió la noche del jueves; la víctima habría alertado a su esposa que lo seguían. Un reportaje de Karen Haro
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 12 jun 2026 - 14:28
Compartir
El hecho violento ocurrió la noche del jueves; la víctima habría alertado a su esposa que lo seguían. Un reportaje de Karen Haro