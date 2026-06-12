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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 12 jun 2026 - 14:28

Un hombre fue asesinado por dos sujetos en motocicleta en Quito

El hecho violento ocurrió la noche del jueves; la víctima habría alertado a su esposa que lo seguían. Un reportaje de Karen Haro

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