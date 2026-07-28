Kurth Mendoza: 'Vamos a ver si ella logra instalar un gobierno medianamente estable'

"Vamos a ver si ella logra instalar un gobierno medianamente estable" señaló Kurth Mendoza, periodista y politólogo peruano, sobre la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú.

Mendoza analizó los retos institucionales, las tensiones políticas y el escenario de gobernabilidad que enfrenta el Perú tras la asunción de Keiko Fujimori como presidenta. Señaló que el principal desafío de la nueva administración será edificar un marco de estabilidad política sostenible en un país marcado por la fragmentación del Congreso y la polarización del electorado.