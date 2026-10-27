Hospital del Día Norte Tarqui del IESS suspende citas médicas tras afectaciones por lluvias

El IESS emitió un comunicado informando la suspensión temporal de la atención en el Hospital del Día Norte Tarqui debido a las severas anegaciones registradas en el sector. La acumulación de agua en las vías de acceso dificulta el traslado y la movilidad de los pacientes hacia la casa de salud. Las autoridades confirmaron que las citas médicas agendadas serán reprogramadas para las próximas 24 horas, únicamente en esta unidad afectada.