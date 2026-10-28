Intensa concentración de nubes y nubosidad en la Costa y Amazonía | 28 de octubre 2026

Se registra una importante concentración de nubes cargadas de agua que cubren gran parte de la provincia del Guayas y se extienden por toda la costa ecuatoriana, además de la provincia de Los Ríos. En la región Sur, la nubosidad se concentra en El Oro, específicamente en el límite con Loja, mientras que en Azuay, las condiciones se mantienen estables tras las recientes lluvias que han favorecido la recuperación de importantes cotas hídricas.

Por su parte, la Amazonía presenta alta presencia de nubes en provincias como Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Napo y Sucumbíos, a diferencia del Callejón Interandino y el océano Pacífico, que no reportan mayores novedades en este monitoreo climático.