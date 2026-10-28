Asesinan a Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar en el Caso Metástasis, en Guayaquil

El abogado penalista Leonardo Toledo, conocido por haber ejercido la defensa técnica de Mayra Salazar en el proceso judicial denominado Caso Metástasis, fue asesinado a tiros en el sector de Sauces 2, al norte de Guayaquil. Tras el ataque armado, la Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda e intercepción que permitió la captura de un sospechoso, quien intentaba darse a la fuga a bordo de un vehículo rojo en el que se movilizaban cinco individuos más. Un reporte de Catalina García.