Jacobo Bucaram es ingresado a la Cárcel del Encuentro tras requerimiento de extradición de EE. UU.

Jacobo Bucaram Pulley y dos procesados más fueron ingresados a la Cárcel del Encuentro a la espera de concretar su proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Dentro de la misma causa, las autoridades de Panamá ejecutaron la detención de Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, identificados como aliados a la corriente política del correísmo. Las investigaciones norteamericanas señalan a los implicados por tráfico internacional de drogas, tras presuntamente contrabandear toneladas de cocaína camufladas en exportaciones de una empresa de mariscos. Según el expediente, en 2026 los Estrada enviaron delegados para negociar con Bucaram el envío de un cargamento de dos toneladas de droga desde Ecuador hacia México con destino final a territorio estadounidense. Un reportaje de Carlos Sacoto