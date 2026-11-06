Moradores de Nueva Prosperina temen colapso de viviendas en el cerro tras recientes lluvias

Las constantes precipitaciones registradas en Guayaquil mantienen en zozobra a las familias asentadas en las laderas del cerro en el sector de Nueva Prosperina. Los habitantes denuncian que las lluvias nocturnas incrementan el peligro de nuevos deslizamientos de tierra que amenazan la estabilidad de las viviendas ubicadas en la parte alta. Los moradores recuerdan que en 2025 ya se produjo un derrumbe en la zona sin que las autoridades locales hayan brindado una solución definitiva, por lo que solicitan la intervención urgente de los organismos de gestión de riesgos. Un reporte de Paula Kuhn