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Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 27 ago 2026 - 11:18

Junta Cívica de Guayaquil presenta su plan de trabajo e iniciativas

Integrantes del organismo detallaron los objetivos, planes de trabajo e iniciativas ciudadanas. Un reportaje de Ricardo Cruzatty

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