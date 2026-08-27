Actualizada: 27 ago 2026 - 11:18
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Junta Cívica de Guayaquil presenta su plan de trabajo e iniciativas
Integrantes del organismo detallaron los objetivos, planes de trabajo e iniciativas ciudadanas. Un reportaje de Ricardo Cruzatty
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Actualizada: 27 ago 2026 - 11:18
Compartir
Integrantes del organismo detallaron los objetivos, planes de trabajo e iniciativas ciudadanas. Un reportaje de Ricardo Cruzatty