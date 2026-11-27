Ley seca inicia este viernes y la AMT intensificará operativos para reducir siniestros en Quito

Este viernes 27 de noviembre al mediodía entra en vigencia la ley seca a escala nacional y, con ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) intensificará los operativos de control en los ejes viales de Quito. La entidad explicó que el despliegue busca garantizar el cumplimiento de la normativa electoral y, a la par, reducir los siniestros viales en la capital, los cuales ya superan los 3.000 casos en lo que va del año. Un reportaje de Brigette Mancheno