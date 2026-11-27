Más de 2 100 municipales se desplegarán en Quito por las elecciones seccionales de este domingo

Un contingente de 2 100 funcionarios municipales estará desplegado en todos los sectores de Quito con motivo de las elecciones seccionales de este domingo, en un horario comprendido entre las 05:30 y las 19:00. Personal de la Secretaría de Seguridad, Cuerpo de Bomberos, Agentes Metropolitanos de Tránsito y Control verificará que ciudadanos y comerciantes respeten la ley seca, además de activar operativos de seguridad en 59 recintos electorales durante la jornada. Un reportaje de Mishel Villacís