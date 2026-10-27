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Actualizado: 27 oct 2026 - 06:27

Tormenta e intensas lluvias dejan 90 sectores inundados y severos daños en Guayaquil

Las intensas lluvias y la tormenta registradas desde el mediodía de ayer en Guayaquil y diversos sectores de la Costa se prolongaron hasta horas de la noche. Las precipitaciones provocaron el colapso del sistema de drenaje y anegaciones en al menos 90 zonas, donde el agua ingresó a viviendas y locales comerciales hasta alcanzar niveles críticos. La emergencia causó la paralización del tránsito y de las actividades cotidianas en la ciudad.

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