Tormenta e intensas lluvias dejan 90 sectores inundados y severos daños en Guayaquil

Las intensas lluvias y la tormenta registradas desde el mediodía de ayer en Guayaquil y diversos sectores de la Costa se prolongaron hasta horas de la noche. Las precipitaciones provocaron el colapso del sistema de drenaje y anegaciones en al menos 90 zonas, donde el agua ingresó a viviendas y locales comerciales hasta alcanzar niveles críticos. La emergencia causó la paralización del tránsito y de las actividades cotidianas en la ciudad.