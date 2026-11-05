Las intensas lluvias anegan Milagro y la cifra de afectados en el país supera los 48 mil

Las precipitaciones registradas durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre provocaron severas anegaciones en diversos cantones de la provincia del Guayas, afectando viviendas, arterias viales y la dinámica cotidiana de sus habitantes. En el cantón Milagro, los residentes permanecieron varias horas con el agua cubriendo las calles, reportándose al menos 12 zonas con inundaciones de consideración. De acuerdo con el balance oficial de los organismos de gestión de riesgos, las afectaciones por el invierno a nivel nacional sobrepasan ya las 48 mil personas. La ministra de educación confirmó que las clases serían no presenciales a fin de precautelar la seguridad de la comunidad educativa. Un reportaje de Paula Kuhn