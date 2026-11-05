Ministerio del Interior y Policía ejecutan la Operación Zeus 4 contra Los Lobos

Tras un proceso investigativo de ocho meses, la Policía Nacional ejecutó la Operación Zeus 4, concretando 25 allanamientos simultáneos en seis provincias del país. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el operativo permitió desarticular una facción de la organización delictiva Los Lobos, señalada como presunta responsable de al menos 60 homicidios en la provincia de Los Ríos. En la intervención desplegada se contó con la participación de más de 350 efectivos policiales y 22 fiscales, incautando armas de fuego, municiones, sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y vehículos reportados como robados. Un reporte de Paula Kuhn