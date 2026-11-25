Metro de Quito realizará activaciones por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este miércoles 25 de noviembre, el Metro de Quito desarrollará activaciones de concientización en las estaciones La Carolina y El Labrador entre las 16:00 y las 18:00. La jornada incluirá la presentación de un coro integrado por seis mujeres para visibilizar el acoso en el transporte público, además de la entrega de tarjetas físicas con mensajes positivos orientados al empoderamiento femenino. Un reporte de Stephany Paz