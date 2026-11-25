Un camión fue arrastrado tras fuertes corrientes en la vía Jujan-Babahoyo

Las intensas lluvias de los últimos días provocan severos anegamientos en la vía Jujan-Babahoyo, dificultando la circulación y llevando a las autoridades a recomendar que se evite el tránsito de vehículos livianos. La tarde del martes 24 de noviembre, un camión que intentaba cruzar a la altura del kilómetro 40 fue arrastrado por las fuertes corrientes de agua acumuladas en la calzada, percance que afortunadamente no dejó personas heridas. Un reporte de Paula Kuhn