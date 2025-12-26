Actualizada: 26 dic 2025 - 13:41
Miles de hectáreas de banano afectadas por las plagas
Una parte del sector bananero se encuentra preocupada por hectáreas afectadas por plagas.
