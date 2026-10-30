Motorizado muere tras chocar con un camión en la Metrovía de Guayaquil

Un trágico siniestro de tránsito cobró la vida de un motorizado en la mañana del 30 de ocubtre, en la avenida de las Américas, a la altura del carril exclusivo de la Metrovía. El hecho ocurrió cuando el motociclista se impactó frontalmente contra un camión de carga. Al sitio acudió personal de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), la Policía Nacional y la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pericias correspondientes, las cuales señalan preliminarmente que el fallecido sería un miembro activo de la institución policial. Un reporte de Ever Moreira.