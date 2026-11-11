Mujer perdió la vida tras ser atropellada por un motorizado en Guayaquil

La noche del martes 10 de noviembre estuvo marcada por múltiples siniestros de tránsito en distintos puntos de Guayaquil, atribuidos preliminarmente al exceso de velocidad y la falta de respeto a las señales viales. En Sauces 8, una mujer perdió la vida tras ser atropellada por una motocicleta al intentar cruzar la calzada, en medio de denuncias comunitarias sobre la falta de alumbrado público. En otro hecho registrado en la urbe, un choque entre un auto y una moto dejó heridos por la inobservancia de un disco Pare. Un reportaje de Ricardo Cruzatty