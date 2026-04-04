Noticiero, domingo 5 de abril del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Fe y gastronomía marcan el cierre de la Semana Santa en Quit...

Operativos dejan detenidos por extorsión en cuatro provincias

Intervenciones en Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Esmeraldas, dejan detenidos por el delito de extorsión. Un reportaje de Carlos Sacoto