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Actualizada: 04 abr 2026 - 15:13

Operativos dejan detenidos por extorsión en cuatro provincias

Intervenciones en Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Esmeraldas, dejan detenidos por el delito de extorsión. Un reportaje de Carlos Sacoto

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