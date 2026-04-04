Actualizada: 04 abr 2026 - 15:13
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Operativos dejan detenidos por extorsión en cuatro provincias
Intervenciones en Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Esmeraldas, dejan detenidos por el delito de extorsión. Un reportaje de Carlos Sacoto
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Intervenciones en Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Esmeraldas, dejan detenidos por el delito de extorsión. Un reportaje de Carlos Sacoto