Actualizado: 01 jun 2026 - 21:08
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Jueza de Florida otorga última oportunidad a José Serrano para presentar hábeas corpus
El exministro del correísmo busca salir del centro de detención alegando una supuesta persecución política.
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El exministro del correísmo busca salir del centro de detención alegando una supuesta persecución política.