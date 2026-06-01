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Actualizado: 01 jun 2026 - 21:08

Jueza de Florida otorga última oportunidad a José Serrano para presentar hábeas corpus

El exministro del correísmo busca salir del centro de detención alegando una supuesta persecución política.

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