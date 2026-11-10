Inauguraron el paso elevado en la avenida Juan Tanca Marengo

Con la presencia de autoridades del Municipio de Guayaquil, la mañana de este lunes 9 de noviembre, se realizó la inauguración formal del nuevo paso elevado en la avenida Juan Tanca Marengo, en sentido Sur-Norte. Las autoridades locales recorrieron la estructura vial que fue habilitada con el objetivo estratégico de descongestionar el elevado flujo vehicular que circula a diario por esta arteria del norte de la urbe porteña, reduciendo los tiempos de traslado para miles de conductores. Un reporte de Ricardo Cruzatty.