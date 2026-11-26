Más de 7 mil personas privadas de libertad ejercerán su derecho al voto en 33 cárceles del país

Más de 7 mil personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada ejercen este jueves 26 de noviembre su derecho al voto en 33 centros penitenciarios del país, dando inicio a las jornadas de sufragio de estas elecciones seccionales. Guayas es la provincia que concentra la mayor cantidad de electores de este grupo poblacional con 3.708 habilitados; tras concluir la votación, las urnas serán trasladadas bajo custodia hacia las delegaciones electorales para ser abiertas y escrutadas este domingo junto al resto de papeletas. Un reporte de Lucía Clavijo