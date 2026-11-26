Pronóstico del clima prevé cielo despejado en Quito y nubosidad en El Oro, Azuay y la Amazonía

El reporte meteorológico para este jueves 26 de noviembre registra una gran concentración de nubes en el sur del país, especialmente en las costas de la provincia de El Oro, así como formaciones nubosas importantes en el Pacífico, Cañar y Azuay. En la región Amazónica existe alto riesgo de precipitaciones en el límite entre Sucumbíos y Orellana, mientras que en Guayas se observan pocas nubes dispersas y en la Sierra norte predomina un cielo despejado en la capital de los ecuatorianos.