Actualizada: 18 ago 2026 - 12:01
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Plan operativo de la Policía para el retorno a clases en Quito
La Policía prepara el resguardo de las instituciones educativas para el nuevo año lectivo en Quito. Un reportaje de Nathalie Jiménez
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Actualizada: 18 ago 2026 - 12:01
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La Policía prepara el resguardo de las instituciones educativas para el nuevo año lectivo en Quito. Un reportaje de Nathalie Jiménez