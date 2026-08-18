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Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 18 ago 2026 - 12:01

Plan operativo de la Policía para el retorno a clases en Quito

La Policía prepara el resguardo de las instituciones educativas para el nuevo año lectivo en Quito. Un reportaje de Nathalie Jiménez

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