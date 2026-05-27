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Actualizado: 27 may 2026 - 21:12

Progen desvió USD 10 millones de Celec a una empresa suiza

La firma estadounidense transfirió los recursos a una compañía europea en profunda crisis financiera. Un reportaje de Fausto Yépez

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