Actualizado: 27 may 2026 - 21:12
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Progen desvió USD 10 millones de Celec a una empresa suiza
La firma estadounidense transfirió los recursos a una compañía europea en profunda crisis financiera. Un reportaje de Fausto Yépez
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La firma estadounidense transfirió los recursos a una compañía europea en profunda crisis financiera. Un reportaje de Fausto Yépez