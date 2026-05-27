Cpccs aprueba cambios en la comisión del concurso para Fisca...

Noticias, miércoles 27 de mayo del 2026| 24 Horas | Ecuador

Progen desvió USD 10 millones de Celec a una empresa suiza

La firma estadounidense transfirió los recursos a una compañía europea en profunda crisis financiera. Un reportaje de Fausto Yépez