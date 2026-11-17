Pronóstico del clima prevé nubosidad focalizada en el sur de la Amazonía y sectores de la Costa

El pronóstico meteorológico para este martes 17 de noviembre registra presencia de nubosidad concentrada al sur del país, específicamente en la zona de frontera con Perú colindante con la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Zamora Chinchipe. Adicionalmente, se reportan pocas nubes en las costas de Esmeraldas, así como nubosidad dispersa en sectores de Manabí, Guayas y con mayor énfasis en Los Ríos, hacia la zona centro del territorio nacional.