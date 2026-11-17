Siniestro vial en Las Orquídeas dejó un auto destrozado tras fuerte impacto con un camión

Un trágico siniestro de tránsito se registró aproximadamente a las 04h00 de la madrugada de este martes 17 de noviembre en el sector de Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil. De acuerdo con el reporte preliminar de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), un vehículo particular —presuntamente conducido por un adulto mayor— terminó completamente destrozado luego de impactarse dos cuadras atrás contra un camión extrapesado, el cual lo habría arrastrado hasta el punto donde quedó detenido antes de darse a la fuga. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para atender la emergencia. Un reporte de Paula Kunh