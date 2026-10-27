Quito supera los 2 millones de habitantes y eleva su edad promedio a los 34 años

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la capital ecuatoriana superó los dos millones de habitantes y experimentó un importante cambio demográfico, pasando de una edad promedio de 28 a 34 años. Ante el sostenido incremento de la población de adultos mayores, analistas y expertos señalan que Quito ha dejado de ser una ciudad joven, lo que plantea urgentes desafíos en planificación urbana, movilidad, atención médica y sostenibilidad de los sistemas de previsión social. Un reporte de Mishell Villacís.