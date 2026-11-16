Familiares en Cañar piden agilizar repatriación de ecuatoriano fallecido en colapso en Nueva York

En la comunidad de Cochapamba, parroquia Ingapirca, en la provincia del Cañar, los familiares de Gabriel Sigüencia,compatriota que perdió la vida tras el colapso de un edificio en Nueva York, aguardan la llegada de sus restos para darle cristiana sepultura. El fallecido deja en la orfandad a un niño de 4 años y a su esposa, quienes solicitan a las autoridades agilizar los trámites de repatriación del cuerpo. Un reportaje de Martha Calle