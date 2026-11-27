Reubican tres recintos electorales en Milagro donde ya suman más de 8 mil afectados por lluvias

El cantón Milagro volvió a quedar bajo el agua tras la intensa lluvia registrada este jueves 26 de noviembre, lo que obligó a las autoridades a reubicar tres recintos electorales debido a las severas inundaciones. La localidad permanece declarada en emergencia por 60 días y ya suma más de 8 mil personas afectadas, mientras sus habitantes se mantienen en alerta ante el pronóstico del Inamhi que advierte nuevas precipitaciones. Un reporte de Paula Kuhn