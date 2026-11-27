Alias "Tony", integrante de los Los Lobos, fue abatido por las Fuerzas Armadas en Quito

Alias "Tony", identificado como integrante del grupo armado organizado Los Lobos, fue abatido por las Fuerzas Armadas durante un operativo militar ejecutado en el sector de Guamaní, en el sur de Quito. De acuerdo con la información proporcionada por los uniformados, este sujeto se dedicaba al microtráfico y abastecía de sustancias sujetas a fiscalización a estudiantes de distintos colegios del sur de la capital. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez