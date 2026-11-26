Salinas y Ballenita sufrieron inundaciones tras intensas lluvias en Santa Elena

La provincia de Santa Elena sufrió los estragos de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño durante el miércoles 25 de noviembre, provocando severas inundaciones en sectores de Salinas y Ballenita donde varias zonas quedaron completamente bajo el agua. Tras registrarse daños considerables en áreas aledañas, para este jueves 26 de noviembre el nivel del agua ya descendió y las vías quedaron nuevamente habilitadas para la circulación vehicular. Un reporte de Bernarda Cevallos