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Fin de semana violento en Guayaquil deja cuatro fallecidos

Ataques armados en Guayaquil dejan 4 fallecidos, la Policía capturó a sospechosos vinculados a estos crímenes. Un reportaje de Jazmín Solís