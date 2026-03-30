Actualizada: 30 mar 2026 - 11:22
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Fin de semana violento en Guayaquil deja cuatro fallecidos
Ataques armados en Guayaquil dejan 4 fallecidos, la Policía capturó a sospechosos vinculados a estos crímenes. Un reportaje de Jazmín Solís
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Ataques armados en Guayaquil dejan 4 fallecidos, la Policía capturó a sospechosos vinculados a estos crímenes. Un reportaje de Jazmín Solís