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Actualizada: 30 mar 2026 - 11:22

Fin de semana violento en Guayaquil deja cuatro fallecidos

Ataques armados en Guayaquil dejan 4 fallecidos, la Policía capturó a sospechosos vinculados a estos crímenes. Un reportaje de Jazmín Solís

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