Tráiler conducido por un joven de 20 años chocó contra un poste en la av. Mariscal Sucre

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este jueves 26 de noviembre en la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur a la altura de El Bosque, en el norte de Quito, luego de que un tráiler impactara contra un poste de energía eléctrica dejando una persona herida. El conductor, de 20 años de edad, dio negativo en la prueba de alcoholemia y manifestó que el percance ocurrió por cansancio, aunque se presume falta de experiencia para manejar este tipo de transporte pesado, mientras se espera la intervención de la Empresa Eléctrica para reparar los daños. Un reporte de Nathalie Jiménez