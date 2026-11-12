Decenas de turistas y fieles de distintas regiones arriban a Chiclayo por el papa León XIV

En Chiclayo, Perú, crece la expectativa ante la llegada del papa León XIV prevista para este viernes 13 de noviembre, ciudad donde el Pontífice desarrolló una etapa clave de su trayectoria pastoral. Decenas de turistas y fieles de distintas regiones arriban a la localidad para acompañarlo, mientras las autoridades mantienen un estricto dispositivo de seguridad en los alrededores de la Plaza de Armas, con más de 40 efectivos de la Policía peruana desplegados en el perímetro. En tanto, la agenda oficial del Santo Padre para este jueves 12 de noviembre inicia a las 09:30 con un encuentro junto a los obispos del Perú. Un reporte de Bernarda Cevallos