Megaoperativo antidrogas dejó 15 detenidos tras 23 allanamientos en Pichincha y Manabí

Un operativo conjunto ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre dejó como resultado 15 personas detenidas en las provincias de Pichincha y Manabí vinculadas al GDO "Los Choneros". La intervención, derivada de una investigación previa abierta en noviembre de 2025 por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, incluyó 23 allanamientos en Quito, Manta, Portoviejo y El Carmen, así como requisas en dos centros penitenciarios manabitas. Durante las diligencias se decomisaron sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo, documentos y vehículos presuntamente vinculados a actividades ilícitas. Un reporte de Daniel Moreira