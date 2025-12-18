Cinco trámites y pagos que debe completar antes del 31 de diciembre de 2025 en Ecuador
El año está por terminar y también el plazo para completar trámites y pagos obligatorios y no pagar multas y recargos.
El retraso en trámites y pago de impuestos acarrea multas y cobros extra.
Internet
Compartir
Actualizada:
18 dic 2025 - 14:06
Antes de que termine el año debe completar al menos seis trámites y pagos de impuestos. No hacerlo podría acarrear multas y cobros adicionales.
No cumplir con algunos de estos trámites puede ocasionar también la suspensión de servicios o limitaciones administrativas.
Estos son seis trámites y pagos que debe completar hasta el 31 de diciembre de 2025:
Declaración del IVA
- Las personas naturales que cuentan con un Registro Único de Contriubuyente (RUC) deberán cumplir con la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Este impuesto se paga al Servicio de Rentas Internas (SRI) de manera mensual o semestral, según corresponda a cada contribuyente.
Pago del impuesto predial
- Los propietarios de bienes inmuebles deben pagar el impuesto predial, cobrado por los municipios.
- El pago anticipado incluye un descuento. Para fin de año ya no aplica. Pero pagar con retraso acarrea multas.
Patente municipal
- Las personas que cuentan con RUC activo deben pagar la patente municipal en el cabildo de cada ciudad.
- La remisión de multas e interéses se aplica regularmente hasta mediados del año. En Quito se aplica una tarifa única de 15 dólares.
Revisión técnica vehicular
- La revisión técnica vehicular es un requisito obligatorio para la matriculación. El permiso de circulación para tramitarla se emite solo si los pagos están al día.
Matriculación vehicular
- La matriculación vehicular debe cumplirse cada mes según el último dígito de la placa. En diciembre se atiende a los rezagados, previo el pago de la multa por no cumplir con el cronograma.
Compartir