Cinco trámites y pagos que debe completar antes del 31 de diciembre de 2025 en Ecuador

El retraso en trámites y pago de impuestos acarrea multas y cobros extra.

Antes de que termine el año debe completar al menos seis trámites y pagos de impuestos. No hacerlo podría acarrear multas y cobros adicionales.

No cumplir con algunos de estos trámites puede ocasionar también la suspensión de servicios o limitaciones administrativas.

Estos son seis trámites y pagos que debe completar hasta el 31 de diciembre de 2025: