Todo lo que necesita saber sobre el pago del décimo tercer sueldo para los jubilados de Ecuador

Miles de jubilados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) recibirán su décimo tercer sueldo, a escala nacional, hasta el 20 de diciembre del 2025.

El pago de este bono navideño aplica para quienes no hayan optado por mensualizarlo. Por lo tanto, hasta el 20 de diciembre, los jubilados recibirán su pensión habitual y el décimo, que es un derecho establecido en la Ley de Seguridad Social.

El pago se realiza directamente en la cuenta registrada por el beneficiario. El proceso es automático y no requiere ningún trámite adicional.

El décimo tercer sueldo para jubilados y beneficiarios de montepío, es decir para pensionistas por viudez u orfandad, corresponde a un ingreso anual extra equivalente al promedio mensual de las pensiones recibidas a lo largo del año.

Para calcular el monto que se recibirá, se debe sumar todas las pensiones recibida en el 2025 y el resultado dividirlo para 12. Este pago adicional suele destinarse para las compras navideñas y de fin de año.

En octubre del 2025, el Gobierno anunció el adelanto del pago del décimo tercer sueldo para funcionarios públicos y jubilados hasta el 14 de noviembre del 2025

Sin embargo, para los jubilados no se pudo cumplir, pues la Ley de Seguridad Social establece que el pago del bono navideño para este sector de la sociedad debe hacerse "en el mes de diciembre". Es decir, no se podía pagar antes.