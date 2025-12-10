¿Cuáles son los requisitos y cómo acceder al crédito Miti - Miti en Ecuador?

El Gobierno impulsa este crèdito para facilitar el acceso a viviendas a escala nacional.

El crédito Miti - Miti es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de Ecuador que facilita el acceso a una vivienda. Estos proyectos se encuentran en todas las ciudades del Ecuador.

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte de Ecuador, confirmó este miércoles 10 de diciembre del 2025 en Teleamazonas que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará 500 millones para el programa.

El titular de esta Cartera de Estado recordó que los ecuatorianos podrán acceder al crédito con una entrada del 5% a 25 años plazo y con un interés máximo de 4,99%.

En este caso, el Gobierno Nacional comparte la responsabilidad del financiamiento de la tasa de interés, aportando el 50%, y el beneficiario cubre el otro 50%.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el crédito?

Para acceder al crédito se debe cumplir los siguientes requistos:

Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente, visas de protección internacional, de excepción o por razones humanitarias.

con residencia permanente, visas de protección internacional, de excepción o por razones humanitarias. No tener propiedades registradas a su nombre . El crédito solo aplica para la primera vivienda.

tener registradas a su . El crédito solo aplica para la primera vivienda. Tener un buen historial crediticio

Cumplir con los requisitos establecidos por el ente rector de la política y regulación financiera y de la institución financiera ( Banco Pichincha, Banco del Pacìfico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay).

El programa establece dos categorías de viviendas:

Vivienda de Interés Social (VIS) con una valor màximo de 83 660 dólares

(VIS) con una valor màximo de Vivienda de Interés Público (VIP) con un valor de hasta 107 630 dólares

¿Cómo acceder al crédito?

Si está interesado en el crédito debe seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web www.mit.gob.ec/miti-miti/

Escoja el proyecto habitacional que se ajuste a sus necesidades y expectativas

que se ajuste a sus necesidades y expectativas Acudir a un banco y presentar los documentos solicitados para someterse a una evaluación de capacidad de pago.

los solicitados para someterse a una evaluación de capacidad de pago. Firmar el crédito para formalizar el préstamo hipotecario bajo las condiciones preferenciales.

¿Qué documentos se solicitarán?

Los documentos más frecuentes que las entidades financieras solicitan son: