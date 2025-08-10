Granjas interactivas: una opción de aprendizaje y diversión para las vacaciones escolares
Las granjas interactivas son espacios donde adultos y niños pueden tener un contacto directo con animales como caballos, conejos, vacas.
En una granja interactiva, los niños y adultos pueden tener un contacto directo con animales.
Foto tomada de Hostería Papagayo
Compartir
Actualizada:
10 ago 2025 - 10:00
Con el inicio del mes de agosto, las familias buscan actividades que permitan a los niños y adolescentes disfrutar de su tiempo libre antes de iniciar el nuevo año lectivo en el régimen Sierra-Amazonía, el próximo 1 de septiembre de 2025.
Una opción cada vez más popular son las granjas interactivas, espacios que combinan entretenimiento, educación, contacto directo con animales y naturaleza.
En estos lugares, los visitantes pueden conocer de cerca a animales de granja, aprender sobre su cuidado, participar en actividades al aire libre y, sobre todo, compartir momentos en familia.
A continuación, cinco opciones de granjas interactivas, que pueden disfrutar adultos y niños, cerca de Quito:
Granja Aventura (Puembo y Los Chillos)
- Esta granja interactiva ofrece paseos en mini horse, recorridos en carreta, kit de alfalfa para alimentar a los animales, zona de arte, saltarín y áreas verdes.
- Abierta de martes a viernes, de 10:00 a 15:30
- Ideal para campamentos vacacionales, salidas escolares o paseos familiares.
Hacienda La Querencia (Nono)
- En este lugar se pueden realizar paseos a caballo y actividades como conocer el proceso de crecimiento de los terneros.
- Visita guiada a la granja para niños y adultos
- Está disponible los fines de semana y feriados, de 09:00 a 16:00
Minisfarm (Cayambe)
- Esta granja permite conocer y alimentar crías de animales como corderos, vacas, caballos y pollos.
- Los niños y adultos podrán conocer más sobre la crianza de animales de granja.
- Abre todos los fines de semana.
- Está ubicado a 90 minutos de Quito.
Granja del Zoológico de Quito (Guayllabamba)
- En el ZOO de Quito no solo se puede conocer animales silvestres sino también animales de granja.
- La granja es espacio para interactuar con llamas, ovejas, conejos y burros, a los que se puede dar de comer durante el recorrido.
- Abre sus puertas de martes a domingo y todos los feriados de 9:00 a 16:00.
Pumaki Granja (Tumbaco)
- Este sitio ofrece paseos a caballo o burro, alimentación de animales como gallinas, cerdos, pollos, alpacas, cabras. Además de la visita a un pequeño acuario.
- Es un espacio creado para el esparcimiento de adultos y niños.
- Abren de lunes a domingo de 10:00 a 16:30.
Compartir