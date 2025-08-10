Granjas interactivas: una opción de aprendizaje y diversión para las vacaciones escolares

En una granja interactiva, los niños y adultos pueden tener un contacto directo con animales.

Con el inicio del mes de agosto, las familias buscan actividades que permitan a los niños y adolescentes disfrutar de su tiempo libre antes de iniciar el nuevo año lectivo en el régimen Sierra-Amazonía, el próximo 1 de septiembre de 2025.

Una opción cada vez más popular son las granjas interactivas, espacios que combinan entretenimiento, educación, contacto directo con animales y naturaleza.

En estos lugares, los visitantes pueden conocer de cerca a animales de granja, aprender sobre su cuidado, participar en actividades al aire libre y, sobre todo, compartir momentos en familia.

A continuación, cinco opciones de granjas interactivas, que pueden disfrutar adultos y niños, cerca de Quito: