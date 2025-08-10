Granjas interactivas: una opción de aprendizaje y diversión para las vacaciones escolares

Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

10 ago 2025 - 10:00

Con el inicio del mes de agosto, las familias  buscan actividades que permitan a los niños y adolescentes disfrutar de su tiempo libre antes de iniciar el nuevo año lectivo en el régimen Sierra-Amazonía, el próximo 1 de septiembre de 2025.

Una opción cada vez más popular son las granjas interactivas, espacios que combinan entretenimiento, educación, contacto directo con animales y naturaleza.

En estos lugares, los visitantes pueden conocer de cerca a animales de granja, aprender sobre su cuidado, participar en actividades al aire libre y, sobre todo, compartir momentos en familia.

A continuación, cinco opciones de granjas interactivas, que pueden disfrutar adultos y niños, cerca de Quito:

  1. Granja Aventura (Puembo y Los Chillos)

    • Esta granja interactiva ofrece paseos en mini horse, recorridos en carreta, kit de alfalfa para alimentar a los animales, zona de arte, saltarín y áreas verdes. 
    • Abierta de martes a viernes, de 10:00 a 15:30
    • Ideal para campamentos vacacionales, salidas escolares o paseos familiares.

  2. Hacienda La Querencia (Nono)

    • En este lugar se pueden realizar  paseos a caballo y actividades como conocer el proceso de crecimiento de los terneros.
    • Visita guiada a la granja para niños y adultos
    • Está disponible los fines de semana y feriados, de 09:00 a 16:00

  3. Minisfarm (Cayambe)

    • Esta granja permite conocer y alimentar crías de animales como corderos, vacas, caballos y pollos.
    • Los niños y adultos podrán conocer más sobre la crianza de animales de granja.
    • Abre todos los fines de semana.
    • Está ubicado a 90 minutos de Quito.

  4. Granja del Zoológico de Quito (Guayllabamba)

    • En el ZOO de Quito no solo se puede conocer animales silvestres sino también animales de granja.
    • La granja es espacio para interactuar con llamas, ovejas, conejos y burros, a los que se puede dar de comer durante el recorrido.
    • Abre sus puertas de martes a domingo y todos los feriados de 9:00 a 16:00.

  5. Pumaki Granja (Tumbaco)

    • Este sitio ofrece paseos a caballo o burro, alimentación de animales como  gallinas, cerdos, pollos, alpacas, cabras. Además de la visita a un pequeño acuario.
    • Es un espacio creado para el esparcimiento de adultos y niños.
    • Abren de lunes a domingo de 10:00 a 16:30.

