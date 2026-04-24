Trump anuncia nueva tregua en Líbano pero advierte tensión con Irán

Ataques en Líbano ponen a prueba la tregua, en medio de las conversaciones Beirut-Israel en EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano, mientras los esfuerzos para llegar a un acuerdo con Irán siguen estancados.

"El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por TRES SEMANAS", escribió el magnate republicano en su red Truth Social tras una nueva reunión entre representantes de ambos países en Washington.

En vigor desde el 17 de abril, la tregua inicialmente debía terminar el domingo. La pausa ha brindado cierto respiro a la población libanesa, inmersa en un conflicto que ya ha causado más de 2.400 muertos y un millón de desplazados en el país desde principios de marzo.

Trump aseguró que Estados Unidos "colaborará con Líbano para ayudarlo a protegerse contra Hezbolá".

Ese movimiento chiita libanés, que arrastró a su país a la guerra el 2 de marzo al atacar a Israel en apoyo a su aliado Irán, rechazó estas conversaciones y continúa sus operaciones en el sur de Líbano.

En esa región, Israel pretende crear una zona de amortiguación a costa de la destrucción de aldeas y bombardeos, que el miércoles mataron a una periodista libanesa.

Hezbolá, por su parte, anunció que había lanzado cohetes contra el norte de Israel en respuesta a las "violaciones" del alto el fuego por parte del ejército israelí.