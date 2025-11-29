Reembolso, reprogramación…; esto debe saber tras suspensión de venta de pasajes en Avianca

Más del 70% de la flota de aviones de Avianca tuvo que someterse a actualización urgente de software notificada por Airbus

Luego de que Airbus notificó que los aviones A320 a nivel global deben someterse a "una actualización urgente de software", la aerolínea Avianca decidió dejar en tierra a más del 70% de la flota de aviones hasta completar el proceso.

Por lo tanto, la compañía colombiana decidió suspender temporalmente la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre, con el fin de evitar un mayor impacto y “poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles".

La aerolínea, que opera más de 150 rutas y 700 vuelos diarios, aseguró que, hasta este sábado 29 de noviembre, el 51 % de los aviones A320 ya cuentan con el software actualizado.

"El 51 % de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días", expresó Avianca en un comunicado.

¿Qué ocurre con los vuelos programados?

Avianca notificará directamente a los pasajeros con vuelos afectados. Además, la aerolínea activó un plan de protección para pasajeros.

Según la empresa, los clientes recibirán tres alternativas para minimizar las complicaciones por suspensión temporal de aeronaves. Estas opciones son:

La aerolínea ofrece a los pasajeros afectados reacomodarlos en las opciones más cercanas disponibles con Avianca o con aerolíneas con las que Avianca tiene relación comercial.

Si la primera opción no se ajusta a sus planes de viaje, la compañía ofrece reprogramar la fecha de vuelo sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria . Además, según la disponibilidad, se podrá volar hasta 180 días después de la fecha de vuelo original.

Se podrá s olicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar , a través de la página web, puntos de venta directos de Avianca, en la agencia de viajes o en el contact center. En Ecuador, la línea habilitada es: 02 342 2641.

Recomendaciones de la aerolínea