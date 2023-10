Cruce de dardos entre Jan Topic y Christian Zurita, excandidatos presidenciales

El excandidato presidencial Jan Topic anunció este viernes 6 de octubre del 2023, a través de X (antes Twitter), que tiene lista una demanda en contra de Christian Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio como candidato a la presidencia del Movimiento Construye luego de su asesinato.

“Me pregunto si recuerda todas las falsedades que difundió en campaña sobre las cámaras de Guayaquil (valientemente justo una día antes del silencio electoral). ¿Recuerda cuando afirmó que yo financiaba mi campaña con dinero de ese contrato (a pesar de que no nos habían pagado ni un centavo)? ¿O cuando afirmó que la precisión de la analítica era del 0.08% (incluso antes de que se estableciera el protocolo de pruebas para poder determinarla)? ¿Y qué esto lo basó en un supuesto informe que resultó ser trucho, preliminar, incompleto, no vinculante, que ni siquiera tenía firma oficial?», mencionó Topic.

Y añadió: “Me complace informarle que hemos preparado una demanda en su contra y me complace ver que aún se encuentra en el país. Y como usted se tilda de valiente, me encantaría podérsela entregar de forma pública y personal. Y como a usted le encanta decir que todo “investigado” es por definición también culpable, espero que no sea de doble moral, y ya automáticamente se auto-catalogue como mentiroso, vividor, oportunista, mercenario de la información”.

Topic además, cuestionó las declaraciones que dio Zurita en el espacio de entrevistas de Teleamazonas respecto a que la información del teléfono de Villavicencio no debería hacerse pública porque podría afectar su reputación.

“¿Quién es él para decidir si el teléfono debe o no formar parte de la investigación? ¿Quién es él para determinar si contiene información relevante o no? Creo que no podría estar más claro por qué realmente no quiere que salga a la luz la información del dispositivo”, mencionó Topic.

Respuesta de Zurita

Después de la publicación de Topic en X, Christian Zurita se pronunció a través de la misma red social y aseguró: “Que te parece Jan si primero entregas la ruta del dinero de las off shore de Odebrecht a Glory por 13 millones y luego cómo terminó ese dinero en tus cuentas de Merryll Linch”.

