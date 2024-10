Luis Segovia, agente metropolitano de tránsito, se viralizó por su acto de solidaridad y valentía durante los incendios en Quito. En medio de la tragedia en el barrio Bolaños, uno de los más afectados, el uniformado intervino para rescatar a tres personas.

El funcionario rescató a tres ciudadanos vulnerables, entre ellas una mujer no vidente de cerca de 100 años. Todo quedó captado en video por ciudadanos.

El agente dijo a Teleamazonas que por el tiempo que trabaja en el sector se ha consolidado una buena relación con cada uno de los habitantes. «Descendí (…) Ella no podía caminar y no podía ver, y lo único que se me ocurrió fue ponerla en la espalda y tratar de salir», recuerda Segovia sobre aquel momento.

Pero el acto de valentía fue aún mayor porque, pese a no tener preparación para enfrentar este tipo de emergencias, dejó a la mujer y bajó a salvar a otra persona de la tercera edad que no podía salir de su casa.

En el clip viral el señor afectado por el humo intentó caminar con muletas mientras sus vecinos lo ayudaban, pero las circunstancias no iban a permitir que salga a tiempo. Por ello, Luis Segovia lo cargó junto a otro vecino.

Minutos después, cuando aparentemente todos los moradores del barrio Bolaños estaban a salvo, el agente de tránsito se percató que una mujer se encontraba en el patio de una de las viviendas.

«Para los que somos creyentes, creo que Dios nos pone en el momento exacto, lo cual se pudo hacer para evitar una desgracia. Yo simplemente actué«, señaló el funcionario metropolitano. Además, reveló que cuando llegó a su casa y vio a su hija tomó consciencia que le «pudo haber pasado algo».

«En ese momento recapacité, pero no me arrepentí«, agregó Luis.

