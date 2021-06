Al menos 7 muertos por impacto de misiles en un hospital del norte de Siria

Al menos siete personas fallecieron y quince resultaron heridas por el impacto de misiles en un hospital de la localidad de Afrín, en el noroeste de Siria y bajo el control de las fuerzas turcas y facciones sirias aliadas de Ankara, informó este sábado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG detalló que diez proyectiles cayeron en Afrín procedentes de las áreas donde se encuentran desplegadas las fuerzas kurdas y del Gobierno sirio, en el norte de la provincia de Alepo, donde se sitúa esa localidad.

Por su parte, la Defensa Civil Siria o «cascos blancos», cuerpo de rescate que opera en las zonas opositoras de Siria, elevó a siete los fallecidos, incluido personal sanitario del hospital, y «muchos» heridos, entre los que hay tres de sus miembros.

En su cuenta de Twitter, afirmó que las operaciones de rescate y búsqueda continúan. Además, mostró imágenes de una ambulancia y el edificio destrozado por el impacto de los mísiles.

